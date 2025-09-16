DAX23.703 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.797 -0,7%Euro1,1739 +0,1%Öl67,26 -0,6%Gold3.836 +0,1%
Rentable Pershing Square-Investition?

FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pershing Square von vor einem Jahr eingebracht

30.09.25 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Pershing Square gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pershing Square Holdings
53,90 EUR -0,30 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Pershing Square-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35,34 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Pershing Square-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,830 Pershing Square-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2025 133,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 47,26 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,73 Prozent angewachsen.

Am Markt war Pershing Square jüngst 8,29 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

