FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investmentbeispiel

Bei einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 02.07.2021 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,77 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,772 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 193,52 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers am 01.07.2024 auf 28,58 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 93,52 Prozent angezogen.

Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Wert an der Börse wurde auf 181,76 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net