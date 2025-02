FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Compass Group-Anleger freuen

Compass Group-Dividende

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende zahlt Compass Group.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Compass Group am 06.02.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 0,48 GBP je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 11,63 Prozent gestiegen. Insgesamt wurde beschlossen 759,80 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 17,25 Prozent an.

Compass Group-Qualitätsdividendenrendite

Zum London-Schluss notierte die Compass Group-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 27,34 GBP. Der Dividendenabschlag auf den Compass Group-Titel erfolgt am 07.02.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Compass Group-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Compass Group verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 2,01 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 2,15 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Compass Group via London 57,04 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 90,98 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Compass Group

Für 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,65 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,89 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von Compass Group

Compass Group ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 46,355 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Compass Group beläuft sich aktuell auf 36,85. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Compass Group auf 33,139 Mrd.GBP, der Gewinn je Aktie machte 0,65 GBP aus.

