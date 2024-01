Führungskraft baut Scout24-Position im Depot aus

Depotänderung

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Scout24-Aktie.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 02.01.2024 bei Scout24 verzeichnet. Die Transaktion wurde am 03.01.2024 offengelegt. Weitz, Ralf, Vorstand, baute das eigene Depot am 02.01.2024 um Scout24-Anteile aus. Weitz, Ralf erwarb 1.100 Aktien zu einem Kurs von je 63,70 EUR. Die Scout24-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 2,50 Prozent auf 63,10 EUR abwärts.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Scout24-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 63,28 EUR. Die Marktkapitalisierung von Scout24 beziffert sich unterdessen auf 4,70 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 74.203.496 Papiere.

Weitz, Ralf führte zuvor am 27.01.2022 das letzte Eigengeschäft durch. Um 1.000 Anteile für einen Preis von jeweils 51,68 EUR baute Weitz, Ralf das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net