Führungskraft erwirbt mehr LEG Immobilien-Anteile

Öffentliche Bekanntgabe

Wie sich die LEG Immobilien-Aktie nach einem Insiderdeal bewegte.

Zu Insidertrades kam es am 09.04.2025 bei LEG Immobilien. LEG Immobilien meldete den Insiderdeal am 10.04.2025. Im Portfolio von LEG Immobilien-Vorstand Wiegel, Dr. Volker kam es am 09.04.2025 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 500 Aktien zu jeweils 62,90 EUR hinzu. Die LEG Immobilien-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,80 Prozent auf 65,50 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,40 Prozent auf 66,30 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 100 LEG Immobilien-Aktien umgesetzt. LEG Immobilien wird derzeit am Markt mit 4,83 Mrd. Euro bewertet. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 74.469.696 Papiere.

Zuletzt hatte es am 09.04.2025 Directors' Dealings bei LEG Immobilien gegeben. Vorstand, Köhling, Dr. Kathrin bei LEG Immobilien, vergrößerte sein Investment um 500 Aktien für jeweils 63,23 EUR.

