Führungskraft erwirbt mehr Ringmetall Aktiengesellschaft-Anteile

DD-Meldung

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei Ringmetall Aktiengesellschaft informiert.

Für den 13.10.2025 wurde bei Ringmetall Aktiengesellschaft ein Insiderdeal gemeldet. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 16.10.2025. Petri Industriebeteiligungen GmbH, in enger Beziehung bei Ringmetall Aktiengesellschaft fügte dem eigenen Portfolio 49.909 Ringmetall Aktiengesellschaft-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 13.10.2025 einen Wert von jeweils 2,68 EUR. Die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 2,64 EUR.

Die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 2,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Börsenwert von Ringmetall Aktiengesellschaft beläuft sich unterdessen auf 82,56 Mio. Euro. Derzeit sind 29.069.000 Aktien handelbar.

Der vorangegangene Insidertrade von Petri Industriebeteiligungen GmbH wurde am 19.05.2025 gemeldet. Um 18.713 Anteile für einen Preis von jeweils 3,24 EUR baute Petri Industriebeteiligungen GmbH das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net