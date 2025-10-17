DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.292 ±0,0%Top 10 Crypto14,90 -0,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.513 +0,1%Euro1,1720 +0,3%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow -- Novo Nordisk, Merck, HELLA, Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX dürfte am Freitag unter 24.000 Punkte sacken Sorgen um US-Kreditmarkt belasten: DAX dürfte am Freitag unter 24.000 Punkte sacken
Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche Börse im Blickpunkt: 10 Fakten für den letzten Handelstag der Woche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
DD-Meldung

Führungskraft erwirbt mehr Ringmetall Aktiengesellschaft-Anteile

17.10.25 08:01 Uhr

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei Ringmetall Aktiengesellschaft informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ringmetall Aktiengesellschaft
2,70 EUR -0,10 EUR -3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für den 13.10.2025 wurde bei Ringmetall Aktiengesellschaft ein Insiderdeal gemeldet. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 16.10.2025. Petri Industriebeteiligungen GmbH, in enger Beziehung bei Ringmetall Aktiengesellschaft fügte dem eigenen Portfolio 49.909 Ringmetall Aktiengesellschaft-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 13.10.2025 einen Wert von jeweils 2,68 EUR. Die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 2,64 EUR.

Die Ringmetall Aktiengesellschaft-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 2,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Börsenwert von Ringmetall Aktiengesellschaft beläuft sich unterdessen auf 82,56 Mio. Euro. Derzeit sind 29.069.000 Aktien handelbar.

Der vorangegangene Insidertrade von Petri Industriebeteiligungen GmbH wurde am 19.05.2025 gemeldet. Um 18.713 Anteile für einen Preis von jeweils 3,24 EUR baute Petri Industriebeteiligungen GmbH das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ringmetall Aktiengesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ringmetall Aktiengesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ringmetall Aktiengesellschaft

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ringmetall Aktiengesellschaft

DatumRatingAnalyst
01.09.2025Ringmetall Aktiengesellschaft HaltenSMC Research
09.05.2025Ringmetall Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
07.02.2025Ringmetall Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
16.01.2025Ringmetall Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
13.11.2024Ringmetall Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
09.05.2025Ringmetall Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
07.02.2025Ringmetall Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
16.01.2025Ringmetall Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
13.11.2024Ringmetall Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
03.09.2024Ringmetall Aktiengesellschaft KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Ringmetall Aktiengesellschaft HaltenSMC Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ringmetall Aktiengesellschaft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen