Führungskraft fährt Deutsche Telekom-Position im Depot zurück

Depot umstrukturiert

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei Deutsche Telekom informiert.

Am 26.02.2025 konnte bei Deutsche Telekom ein Insidertrade ausgemacht werden. Die Transaktion wurde am 28.02.2025 publik gemacht. Gopalan, Srinivasan, Vorstand bei Deutsche Telekom, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 26.02.2025 13.471 Aktien zu jeweils 34,12 EUR los. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,00 Prozent auf 33,77 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 1,80 Prozent auf 34,81 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 13.227 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von Deutsche Telekom beläuft sich unterdessen auf 170,29 Mrd. Euro. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 4.900.430.848 Papiere.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Gopalan, Srinivasan am 26.02.2025 verzeichnet. Die Führungskraft verkleinerte die Aktienposition um 8.141 Papiere zu jeweils 34,10 EUR.

Redaktion finanzen.net