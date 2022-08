Führungskraft greift bei Biofrontera-Aktien zu

Am 25.08.2022 wurde bei Biofrontera ein Insidertrade durchgeführt. Die BaFin wurde am 26.08.2022 über die Transaktion informiert. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, in enger Beziehung bei Biofrontera, fügte am 25.08.2022 48.435 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 1,28 EUR aufgerufen. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Biofrontera zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 3,70 Prozent auf 1,27 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die Biofrontera-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 1,26 EUR. Die Aktien von Biofrontera sind unterdessen 76,57 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 56.717.400 beziffert.

Zuvor wurden Directors' Dealings von Deutsche Balaton Aktiengesellschaft am 25.08.2022 verzeichnet. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 8.016 Papiere zu jeweils 1,28 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Biofrontera AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Biofrontera AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Biofrontera AG

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com