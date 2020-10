AstraZeneca verkauft Rechte an Bludrucksenkern

Folgen FACEBOOK EMAIL

AstraZeneca verkauft seine kommerziellen Rechte an den Bluthochdruck-Medikamenten Atacand und Atacand Plus in rund 70 Ländern für 400 Millionen Dollar an die Cheplapharm Arzneimittel GmbH.