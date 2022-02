AT&T-Aktie vorbörslich unter Druck: AT&T kürzt Dividende

Anstelle von zuletzt 2,08 US-Dollar (1,85 Euro) wolle das Management 1,11 Dollar pro Aktie ausschütten, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dallas (US-Bundesstaat Texas) mit. Konzernchef John Stankey will das Geld in 5G-Technik und Glasfaser investieren.

Bisherige AT&T-Aktionäre sollen bei dem Spin-Off aber an dem neuen Unternehmen beteiligt werden. Diese sollen pro gehaltenes AT&T-Papier voraussichtlich einen 0,24 großen Anteil an Warner Bros. Discovery - so der Name des neuen Unternehmens - erhalten.

Im Mai vergangenen Jahres waren die Pläne für die Abspaltung von Warnermedia publik geworden. Zu der Sparte gehören etwa das Hollywood-Studio Warner Bros, die TV-Sender HBO und CNN sowie der Streaming-Dienst HBO Max. Nach Angaben vom Dienstag soll der Deal bis Ende Juni abgeschlossen sein. Durch die Fusion mit Discovery mit Fernsehsendern wie Animal Planet oder Food Network soll ein Medien-Gigant entstehen, der es mit Konkurrenten wie Netflix aufnehmen kann.

Vorbörslich fiel der Kurs der AT&T-Aktie um 4,5 Prozent.

