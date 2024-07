GameStop Aktie News: GameStop bricht am Montagnachmittag ein

GameStop im Fokus

Die Aktie von GameStop gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 23,19 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 6,1 Prozent auf 23,19 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 22,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,35 USD. Zuletzt wurden via New York 699.207 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,90 USD an. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 175,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 9,95 USD fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.06.2024 lud GameStop zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 USD gegenüber -0,17 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,24 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 881,80 Mio. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 04.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,100 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

