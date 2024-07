GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Blick auf GameStop-Kurs

Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 28,01 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,7 Prozent auf 28,01 USD. Im Tageshoch stieg die GameStop-Aktie bis auf 28,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 585.622 GameStop-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 63,90 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 128,13 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 9,95 USD. Abschläge von 64,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

GameStop ließ sich am 07.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GameStop ein Ergebnis je Aktie von -0,17 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 881,80 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.09.2024 erfolgen.

Laut Analysten dürfte GameStop im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,100 USD einfahren.

