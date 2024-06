GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag auf grünem Terrain

GameStop im Fokus

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von GameStop legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 25,29 USD.

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 25,29 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,58 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 207.613 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 152,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,95 USD fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GameStop ließ sich am 07.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,17 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 881,80 Mio. USD, gegenüber 1,24 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,72 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte GameStop am 04.09.2024 präsentieren.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,100 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

