Die Aktien von Videospielunternehmen erleben im Jahr 2025 einen regelrechten Höhenflug. Verantwortlich dafür sind unter anderem mit Spannung erwartete Veröffentlichungen wie Grand Theft Auto 6 und die neue Nintendo Switch 2.

• Videospiele-Aktien 2025 mit Potenzial

• Fans warten auf Grand Theft Auto 6 oder auch Nintendo Switch 2

• Gaming-ETF schlägt S&P 500



In Erwartung einiger Software- und Hardwareveröffentlichungen im Laufe des neuen Jahres treiben Anleger die Aktien von Videospiele-Unternehmen 2025 in neue Höhen. Wie aus Daten von Statista hervorgeht, dürfte der Markt in diesem Jahr auf 282,3 Milliarden US-Dollar ansteigen. In den kommenden drei Jahren wird mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,76 Prozent gerechnet. Dominant sind dabei insbesondere China und die USA - dort werden insgesamt fast 50 Prozent aller Einnahmen der Gaming-Branche erwirtschaftet.



Soziale Netzwerke, Smartphones und Tablets tragen dazu bei, dass die Reichweite von Videospielen stetig zunimmt. Zudem profitiert die Branche von der Demografie, denn neue Generationen junger Spieler bilden immer wieder einen Zustrom neuer Kunden.

Gaming-ETF schlägt S&P 500

Besonders stark konnte sich im noch recht jungen Jahr 2025 bislang etwa der Global X Video Games & Esports ETF mit einem Wachstum von mehr als 10 Prozent präsentieren. Daneben hat der S&P 500 im gleichen Zeitraum um etwa 4,01 Prozent zugelegt (Stand der Daten: 20. Februar 2025). Für Anleger könnten es sich demnach lohnen, die Gaming-Giganten 2025 im Blick zu behalten.

Anleger warten gespannt auf die Nintendo Switch 2

Eine wichtige Rolle dürfte dabei etwa Nintendo spielen. Seit Jahresbeginn konnte sich das Papier bislang um 24,03 Prozent verteuern auf zuletzt 11.490 Yen (Stand: Schlusskurs vom 20. Februar 2025). Profitieren konnte Nintendo vor allem auch von der kürzlich vorgestellten nächsten Konsolengeneration. Demnach soll die Nintendo Switch 2 irgendwann im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommen, weitere Details sollen am 2. April bekanntgegeben werden. Die aktuelle Konsole ist bereits acht Jahre alt, weshalb Nintendo auch mit großer Nachfrage rechnet. Shuntaro Furukawa, Präsident von Nintendo, hatte im Rahmen der jüngsten Gewinnmitteilung erklärt, dass das Unternehmen "Risiken eingeht und mit der Produktion fortfährt, so dass wir so viel Nachfrage wie möglich befriedigen können".

Grand Theft Auto 6 von Take-Two

Eine weitere gefragte Videospiele-Aktie ist die von Take-Two Interactive. Seit Jahresstart ist der Anteilsschein an der NASDAQ bereits um fast 16,93 Prozent angestiegen (Stand: Schlusskurs vom 20. Februar 2025). Das mit Spannung erwartete neue Spiel Grand Theft Auto 6 soll in diesem Herbst kommen, wie der US-Softwareentwickler kürzlich mitteilte. Der Vorgänger Grand Theft Auto 5 war mit 210 Millionen Exemplaren das drittbestverkaufte Videospiel aller Zeiten, wie Business Insider berichtet.



NetEase, EA & Co.

Auch der Softwareentwickler NetEase könnte Videospiele-Anlegern in diesem Jahr durchaus häufiger begegnen. NetEase hat unter anderem das beliebte Spiel Marvel Rivals entwickelt. Die Aktie ist an der NASDAQ seit Beginn dieses Jahres bereits um 13,69 Prozent angestiegen (Stand: Schusskurs vom 20. Februar 2025).

Auf die Liste vielversprechender Videospiele-Aktien dürfte zudem Electronic Arts (EA) gesetzt werden. EA ist bekannt für FIFA- und Madden NFL-Spiele oder auch Die Sims und gemessen am Umsatz das zweitgrößte Gaming-Unternehmen der Welt. Zwar hat die EA-Aktie in diesem Jahr an der NASDAQ bisher mehr als elf Prozent an Wert verloren, dennoch dürfte das Papier 2025 Potenzial haben, glauben Experten (Stand: Schlusskurs vom 20. Februar 2025).

Mit den Releases von GTA 6 und der Nintendo Switch 2 steht die Gaming-Industrie somit wohl vor einem weiteren Boom. Analysten gehen davon aus, dass die steigende Nachfrage nach neuer Hardware und hochkarätigen Spielen für weiteres Wachstum in der Branche sorgen wird.

