DAX24.544 +0,7%Est505.632 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,93 -0,8%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.505 +1,2%Euro1,1636 -0,2%Öl66,43 +1,1%Gold4.035 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T BMW 519000 D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Diginex A40PU6
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Steyr Motors: Spannung baut sich auf Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen? Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

Gaza-Gespräche in Ägypten: Verhandler wieder zusammengekommen

08.10.25 13:23 Uhr

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Die Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs im ägyptischen Scharm el Scheich sind arabischen Medienberichten und informierten Kreise zufolge am Mittag fortgesetzt worden. Schwerpunkt der heutigen Beratungen ist, strittige Punkte der vergangenen Tage auszuräumen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld der Gespräche erfuhr. Dabei gehe es insbesondere um die von der Hamas geforderten Garantien, dass nach der Freilassung israelischer Geiseln die israelischen Kampfhandlungen völlig eingestellt würden.

Wer­bung

Man wolle auch über Zeitpläne und Umsetzungsmechanismen des von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Plan zur Beendigung des Krieges sprechen, hieß es.

Ägypten, Katar und die USA vermitteln zwischen der Hamas und Israel. Die indirekten Gespräche haben am Montag begonnen. Bis zu einem Ergebnis könnten noch mehrere Tage vergehen./arj/DP/men