Gazastreifen: Jubelszenen nach Einigung zwischen Hamas und Israel

09.10.25 09:58 Uhr

GAZA (dpa-AFX) - Der Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Beendigung des Gaza-Kriegs hat Jubelszenen in dem Küstenstreifen ausgelöst. Der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira zeigte Bilder von feiernden Menschen in der Stadt Chan Junis. Auf Videos war zu sehen, wie mit Pressewesten ausgestattete Reporter die Nachricht unter der Bevölkerung verbreiteten, weil viele Menschen keinen Zugang zum Internet oder Strom haben.

In sozialen Netzwerken teilten arabische Medien Videos von feiernden Menschen. Junge Männer trugen sich gegenseitig auf den Schultern. In anderen Szenen waren Menschen an zentralen Plätzen zu sehen, wie sie jubelnd tanzten und laut Musik spielten oder mit ihren Handytaschenlampen leuchteten.

Der arabische TV-Sender Al-Arabi al-Dschadid zeigte Bilder von Kindern, die sich über die Nachricht freuten. Ein Mädchen sagte dem Sender, sie freue sich, nun endlich wieder nach Hause gehen zu können. "Sobald sie uns sagen, dass wir gehen können, mache ich mich auf den Weg", sagte sie.

Andere Bewohner sagten Al-Dschasira, dass sie noch Angst hätten, aber dennoch auf einen dauerhaften Frieden hofften./arj/DP/zb