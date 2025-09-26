DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.279 +0,1%Nas22.557 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,71 -2,9%Gold3.825 +1,7%
Fokus auf Aktienkurs

GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend in Rot

29.09.25 20:25 Uhr
GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 292,78 USD ab.

Der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 292,78 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 289,78 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 296,36 USD. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 249.686 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 307,25 USD erreichte der Titel am 25.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie somit 4,71 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 159,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 83,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 USD belaufen.

Am 17.07.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,02 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,09 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,88 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: GE Aerospace (ex General Electric) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

