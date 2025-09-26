GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Montagnachmittag mit Kursplus

GE Aerospace (ex General Electric) im Blick

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 296,11 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 296,11 USD. Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie zog in der Spitze bis auf 297,76 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 296,36 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 81.611 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien.

Am 25.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 307,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,47 USD. Mit Abgaben von 46,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,39 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.

Am 17.07.2025 hat GE Aerospace (ex General Electric) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,02 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Umsatz von 9,09 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie in Höhe von 5,88 USD im Jahr 2025 aus.

