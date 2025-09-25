GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 300,73 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 300,73 USD. In der Spitze gewann die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 301,97 USD. Bei 299,93 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie belief sich zuletzt auf 69.778 Aktien.

Am 25.09.2025 markierte das Papier bei 307,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,47 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 88,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem GE Aerospace (ex General Electric) seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 USD je Aktie ausschütten.

GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,89 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GE Aerospace (ex General Electric) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,02 Mrd. USD gegenüber 9,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der GE Aerospace (ex General Electric)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen