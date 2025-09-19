GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Nachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die Aktionäre schickten das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 296,09 USD.
Das Papier von GE Aerospace (ex General Electric) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 296,09 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 294,91 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 298,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.582 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien umgesetzt.
Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,25 USD. Gewinne von 3,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,47 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie damit 85,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,40 USD belaufen.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat GE Aerospace (ex General Electric) im vergangenen Quartal 11,02 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GE Aerospace (ex General Electric) 9,09 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) am 21.10.2025 präsentieren. GE Aerospace (ex General Electric) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,90 USD je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie.
