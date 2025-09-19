GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 296,43 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 296,43 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 294,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 298,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 270.140 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 3,65 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,47 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,20 Prozent.
Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,40 USD ausgeschüttet werden.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 11,02 Mrd. USD gegenüber 9,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 5,90 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
Übrigens: GE Aerospace (ex General Electric) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf GE Aerospace (ex General Electric)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GE Aerospace (ex General Electric)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu GE Aerospace (ex General Electric)
Analysen zu GE Aerospace (ex General Electric)
Keine Analysen gefunden.