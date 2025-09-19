GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) am Abend mit roter Tendenz

GE Aerospace (ex General Electric) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 296,43 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 296,43 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bis auf 294,91 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 298,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 270.140 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 307,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie mit einem Kursplus von 3,65 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,47 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,20 Prozent.

Für GE Aerospace (ex General Electric)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,40 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 11,02 Mrd. USD gegenüber 9,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte GE Aerospace (ex General Electric) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem GE Aerospace (ex General Electric)-Gewinn in Höhe von 5,90 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

