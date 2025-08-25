DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,64 -1,4%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.594 +0,8%Euro1,1639 +0,2%Öl67,33 -2,1%Gold3.390 +0,7%
Zuversicht in New York: S&P 500 liegt schlussendlich im Plus

26.08.25 22:32 Uhr
Der S&P 500 performte am Dienstag positiv.

Zum Handelsschluss tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,41 Prozent fester bei 6.465,94 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 50,496 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,068 Prozent auf 6.434,93 Punkte an der Kurstafel, nach 6.439,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.429,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.468,37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.388,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 5.802,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.616,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,18 Prozent aufwärts. 6.481,34 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.835,04 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell VF (+ 6,22 Prozent auf 14,52 USD), Eli Lilly (+ 5,85 Prozent auf 736,03 USD), Boeing (+ 3,51 Prozent auf 234,83 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (+ 2,75 Prozent auf 273,94 USD) und Howmet Aerospace (+ 2,73 Prozent auf 175,92 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil eBay (-3,97 Prozent auf 94,64 USD), Brown-Forman B (-3,83 Prozent auf 29,85 USD), Erie Indemnity (-3,64 Prozent auf 350,10 USD), Robert Half (-3,44 Prozent auf 36,50 USD) und Constellation Brands A (-3,24 Prozent auf 158,37 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 50.862.034 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,736 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen