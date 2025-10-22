DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.662 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.078 -1,1%
Kurs der NVIDIA

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend tiefer

22.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 177,88 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
153,12 EUR -3,08 EUR -1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 177,88 USD. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 176,77 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,16 USD. Zuletzt wechselten 19.180.573 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (195,62 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,97 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Mit Abgaben von 51,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je NVIDIA-Aktie. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 202,86 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 27.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 46,74 Mrd. USD gegenüber 30,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
