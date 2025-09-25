GE Aerospace (ex General Electric) Aktie News: S&P 500 Aktie GE Aerospace (ex General Electric) gibt am Freitagabend ab

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GE Aerospace (ex General Electric). Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 294,17 USD.

Die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie wies um 20:06 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 294,17 USD abwärts. Das Tagestief markierte die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie bei 292,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 299,93 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 301.883 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 307,25 USD markierte der Titel am 25.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (159,47 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie 84,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 USD. Im Vorjahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GE Aerospace (ex General Electric) am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace (ex General Electric) 1,15 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11,02 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte GE Aerospace (ex General Electric) möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,88 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen