Boeing-Aktie tiefer: Corona-Krise brockt Boeing weiteren Quartalsverlust ein - Boeing streicht Tausende weitere Stellen

Folgen FACEBOOK EMAIL

Bis zu 1% p.a. Festzins jetzt risikofrei sichern. 15 € Amazon-Gutschein bis 31.10. zusätzlich! -W-

Der US-Flugzeugbauer Boeing ist in der Corona-Krise im dritten Quartal nicht so tief in die roten Zahlen geraten wie befürchtet.