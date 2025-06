Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely gibt am Dienstagvormittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Geely gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Geely-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 1,94 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Geely-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 1,94 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Geely-Aktie ging bis auf 1,91 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,91 EUR. Zuletzt wechselten 2.894 Geely-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 17,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,87 EUR am 06.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Geely-Aktie derzeit noch 55,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,330 HKD an Geely-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,421 CNY aus.

Geely ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 26.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Geely veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.06.2026 dürfte Geely die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 CNY je Geely-Aktie belaufen.

