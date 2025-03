Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Geely am Vormittag mit Kursplus

So bewegt sich Geely

Die Aktie von Geely zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Geely-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 2,07 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Geely-Papiere um 09:06 Uhr 1,9 Prozent. Die Geely-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,07 EUR an. Bei 2,03 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.500 Geely-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,35 EUR erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 13,39 Prozent Plus fehlen der Geely-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 0,87 EUR. Mit Abgaben von 57,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,425 CNY. Im Vorjahr hatte Geely 0,220 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Geely möglicherweise am 24.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Geely-Gewinn in Höhe von 1,46 CNY je Aktie aus.

