Geely Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Geely am Donnerstagmittag ins Minus

Die Aktie von Geely gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Geely-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 1,41 EUR.

Die Geely-Aktie musste um 11:58 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 1,41 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Geely-Aktie bis auf 1,41 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 20.200 Geely-Aktien.

Am 07.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,84 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,86 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,90 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Geely-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,380 CNY.

Am 21.08.2024 äußerte sich Geely zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Geely am 14.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,23 CNY je Aktie belaufen.

