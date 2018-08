Samsung veröffentlicht versehentlich Details zum neuen Hoffnungsbringer

Samsung 2.210,00 USD -3,07% Charts

Wie die Technologie-Website SamMobile als erstes entdeckte, kursierte im Netz ein Video, das den neuen Hoffnungsträger von Samsung , das Galaxy Note 9, werbewirksam zeigt und so neben der Optik auch weitere technische Details offenbart. Obwohl das Video direkt wieder gelöscht wurde, konnte auch Samsung nichts gegen die Sogwirkung des Internets tun, das nie vergisst und bei dem Gelöschtes nie wirklich gelöscht ist, wenn andere Nutzer die Inhalte direkt weiterverbreiten.

Optimierter S-Pen, Akku, bis zu einem Terrabyte Speicher

Aus dem Video, das auf YouTube noch zu finden ist, wird ersichtlich, dass das Galaxy Note 9 über einen verbesserten S-Pen und einen optimierten Akku verfügen wird. Das Phablet (Mischung aus Phone und Tablet) besitzt eine horizontal angeordnete Dual-Kamera und der Speicherplatz kann auf ein Terrabyte vergrößert werden - nur für den Fall, dass die 512 Gigabyte, die es vermutlich intern haben wird, nicht ausreichen.

Das von Samsung versehentlich veröffentlichte Video ist bereits der zweite Hinweis des Unternehmens selbst zu Spezifikationen des Galaxy Note 9. So wurde auf dem Twitter-Account des bekannten Leakers Evan Blass bereits ein Bild des neuen Samsung-Gerätes publik, auf dem ein USB-Typ-C-Anschluss, die Aussparung für den S-Pen und der Klinkenanschluss sichtbar ist. Das Bild ist eigentlich nur ein Screenshot der originalen Samsung-Website, die das Gerät, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal offiziell bestätigt war, mit Ansichtsbild zum Vorverkauf anbot.

Noch weitere Indizien dazu schwirren durch das Internet. So veröffentlichte beispielsweise der Russe Dmitriy Ryabinin auf Twitter ein Foto des Kartons des Geräts, auf dem die technischen Daten detailliert aufgelistet sind.

Unpacking-Event am 9. August

Seit dem 1. August kann man sich auf der Samsung-Website als Vorbesteller registrieren, der die Chance hat, als einer der ersten das neue Phablet in den Händen zu halten. Noch bis zum 9. August, an dem das Gerät offiziell vorgestellt wird, läuft diese Phase über die Internetpräsenz, danach soll eine zweite Phase beginnen, in der über die App vorbestellt werden kann.

Beim Unpacking-Event, das am 9. August in Brooklyn, New York, stattfinden wird, werden Samsung-Fans sehr wahrscheinlich mehr über das neue Galaxy Note 9 erfahren und es wird klar, ob die kursierenden Gerüchte sich bewahrheiten oder nicht. Gekauft werden kann das Samsung-Gerät in Deutschland ab dem 24. August. Über den Preis gibt es ebenfalls noch keine genauen Angaben, spekuliert wird jedoch, dass es preislich im 1.000er-Segment liegen wird.

