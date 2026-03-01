DAX23.987 +2,5%Est505.834 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1648 +0,2%Öl91,87 +2,3%Gold5.184 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein KI-Chip-Rennen: So schätzt ein UBS-Top-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Genossenschaftsbanken melden Rekordergebnis

10.03.26 10:47 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Genossenschaftsbanken haben in Summe 2025 ein Rekordergebnis erzielt. Gut 9,5 Milliarden Euro vor Steuern stehen nach vorläufigen Zahlen in den Büchern und damit 10,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) bilanzierte.

Wer­bung

Der Jahresüberschuss der 646 (Vorjahr: 672) Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken und sonstigen Genossenschaftsbanken kletterte den vorläufigen Zahlen zufolge um mehr als ein Viertel auf rund 2,3 Milliarden Euro nach knapp 1,8 Milliarden Euro 2024.

"Wachstumschancen sehen wir weiterhin im Wohnungsbau und im Geschäft mit dem Mittelstand", führte BVR-Vorstandsmitglied Tanja Müller-Ziegler aus. Zusätzliche Impulse könnten sich aus dem Investitionspaket der Bundesregierung ergeben. Allerdings rechnet der Verband auch mit weiter steigenden Kosten für Personal, Regulierung und Digitalisierung.

Niedrige Sparzinsen gut für die Bilanz

Ein Ergebnistreiber war 2025 der Zinsüberschuss, der um gut fünf Prozent stieg und mit 21,5 Milliarden Euro den höchsten Wert der vergangenen fünf Jahre erreichte. Maßgeblich waren den Angaben zufolge um 14 Prozent gesunkene Zinsaufwendungen. Als Folge der Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) bekommen Sparer weniger für ihre Guthaben.

Wer­bung

Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zahlen regionale Genossenschaftsbanken und Sparkassen über alle Sparprodukte und Laufzeiten hinweg niedrigere Zinsen als überregional tätige Institute. Für Tagesgeld gibt es bei Volks- und Raiffeisenbanken demnach im Schnitt 0,42 Prozent, bundesweit verfügbare Angebote bringen 1,3 Prozent (Stand: 1.3.2026)./ben/DP/nas