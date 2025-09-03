DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.506 -0,3%Euro1,1652 -0,1%Öl67,13 -0,4%Gold3.530 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street letztlich uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Gold, Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave im Fokus
Top News
Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren
Tesla-Aktie unter Beschuss: Verspätete Unfallberichte - Tesla im Visier der US-Behörden Tesla-Aktie unter Beschuss: Verspätete Unfallberichte - Tesla im Visier der US-Behörden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Gericht: Blockade von Fördermitteln für Harvard rechtswidrig

04.09.25 05:38 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Streit mit der Elite-Universität Harvard über Fördermittel hat die US-Regierung unter Donald Trump eine Niederlage erlitten. Ein Bundesgericht entschied, dass die milliardenschweren Fördermittel nicht einfach hätten eingefroren und entzogen werden dürfen, wie aus einem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. Das Geld müsse wieder freigegeben werden.

Wer­bung

Die US-Regierung hatte mehreren Universitäten eine linksliberale Ausrichtung und unzureichende Maßnahmen gegen Antisemitismus vorgeworfen. Harvard wurden daraufhin Gelder eingefroren und entzogen, die Elite-Uni klagte dagegen. Konkret ging es laut Gerichtsdokument um knapp 2,2 Milliarden US-Dollar (knapp 1,9 Mrd Euro).

Richterin Allison Burroughs stellte zwar fest, dass Harvard tatsächlich hätte mehr gegen Antisemitismus machen können. "Allerdings besteht in Wirklichkeit kaum ein Zusammenhang zwischen den von der Streichung der Fördermittel betroffenen Forschungsprojekten und Antisemitismus", schrieb sie. Stattdessen handele es sich um einen "gezielten, ideologisch motivierten Angriff auf die führenden Universitäten" in den Vereinigten Staaten./ngu/DP/zb