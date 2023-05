pbb-Aktie sinkt vorbörslich: Deutschen Pfandbriefbank verzeichnet Einbruch von Neugeschäft und Gewinn

Aktien in diesem Artikel pbb 8,30 EUR

Grund seien die geringere Nachfrage und eine bewusst restriktive Kreditvergabe, teilte der im SDAX gelistete Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Montag in Garching bei München mit. Der Quartalsgewinn ging in der Folge um ein Viertel auf 27 Millionen Euro zurück. Vor Steuern verdiente das Institut 32 Millionen Euro und damit 24 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Vorstandschef Andreas Arndt sieht die Bank dennoch auf Kurs, in diesem Jahr einen Vorsteuergewinn zwischen 170 und 200 Millionen Euro zu erzielen.

Die Pfandbriefbank sieht sich nach eigenen Angaben "bestens positioniert, in den Aufschwung und den Portfolioausbau zu investieren, sobald sich die Immobilienmärkte stabilisieren und im Zyklus ein neuer Aufwärtstrend erkennbar wird". Der Vorstand erwartet "eine gewisse Bodensatzbildung und Stabilisierung gegen Ende des Jahres". Im ersten Quartal verzeichnete die Bank ein Neugeschäft in Höhe von rund einer Milliarde Euro, nachdem sie ein Jahr zuvor noch 2,1 Milliarden Euro erzielt hatte.

Pfandbriefbank pbb trennt sich von Kredit-Plattform Capveriant

Die Deutsche Pfandbriefbank pbb will sich von der Kommunalkredit-Plattform Capveriant trennen.

Die Vermittlung von Krediten an Städte und Gemeinden solle "kurzfristig in andere Hände gegeben beziehungsweise eingestellt werden", heißt es in der Quartalsmitteilung der pbb vom Montag. Konkrete Gespräche liefen bereits. Die pbb zählt Kredite für die öffentliche Hand nicht mehr zum Kerngeschäft. Bei Capveriant war erst vor zwei Jahren die französische Caisse des Depots (CDC) eingestiegen. Mit der Trennung erfüllt der Immobilienfinanzierer eine erste Forderung des aktivistischen Investors Petrus Advisers. Dieser hatte kritisiert, dass Capveriant innerhalb von fünf Jahren 20 Millionen Euro Verlust erwirtschaftet habe.

Im ersten Quartal ist das Ergebnis der Pfandbriefbank vor Steuern um fast ein Viertel auf 32 (2022: 42) Millionen Euro zurückgegangen. Damit sieht Vorstandschef Andreas Arndt die Bank auf Kurs, das angepeilte Vorsteuerergebnis von 170 bis 200 (213) Millionen Euro zu schaffen. "Unsere risikokonservative Strategie hat sich in den vergangenen Wochen einmal mehr als richtig herausgestellt", sagte Arndt. Die Risikovorsorge ging trotzdem auf zwei (18) Millionen Euro zurück, weil der Vorstand schon im vierten Quartal mehr Rückstellungen gebildet hatte.

Die Lage auf den Gewerbeimmobilien-Märkten sei schwierig, erklärte Arndt. Zurzeit halte sich die pbb daher vor allem in Großbritannien und den USA mit Neugeschäft zurück. "Wir rechnen mit einer Beruhigung der Märkte bis Ende des Jahres und wollen rechtzeitig Wachstumsoptionen nutzen."

Die pbb-Aktie sinkt im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,47 Prozent auf 8,51 Euro.

GARCHING (dpa-AFX) / München (Reuters)

