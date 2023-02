pbb-Aktie gewinnt: Hedgefonds Petrus kritisiert Deutsche Pfandbriefbank

Der Hedgefonds aus London attestiert dem Immobilienfinanzierer in einem Brief an Vorstand und Aufsichtsrat "signifikante strategische Schwächen". Die Bank aus Garching bei München habe seit ihrem Börsengang im Jahr 2015 noch nie ihre Kapitalkosten verdient. Das Schreiben vom 31. Januar wurde am Mittwoch veröffentlicht. Die Pfandbriefbank pbb hielt der Kritik in einer Stellungnahme eine hohe Dividendenrendite von durchschnittlich 7,5 Prozent seit dem Börsengang entgegen.

Nach Ansicht von Petrus Advisers verfügt das im SDAX gelistete Institut über vergleichsweise viel Eigenkapital und erwirtschaftet im Verhältnis dazu eine zu niedrige Rendite. Als positives Gegenbeispiel nennt der Hedgefonds ausgerechnet die Aareal Bank aus Wiesbaden, an der er sich noch vor wenigen Jahren öffentlich abgearbeitet hatte.

An der Pfandbriefbank ist Petrus nach eigenen Angaben mit knapp drei Prozent beteiligt. Damit hat das Unternehmen die Meldeschwelle für Großaktionäre noch nicht ganz erreicht. Die Pfandbriefbank kündigte an, "weiterhin einen aktiven und offenen Dialog mit Aktionären" zu führen. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßten "konstruktive Impulse, die einen Beitrag zu dem gemeinsamen Ziel leisten, den Wert für alle Aktionäre und Stakeholder zu steigern".

Petrus Advisers hatte schon als Großaktionär der Aareal Bank in den Jahren 2020 und 2021 hohe Kosten kritisiert und gefordert, dass sich das Institut von seiner IT-Tochter Aareon trennt. Inzwischen wird das Wiesbadener Institut von den Finanzinvestoren Advent und Centerbridge übernommen. Auch die Commerzbank und ihr Online-Ableger comdirect sowie der Softwareanbieter TeamViewer mussten sich mit Forderungen von Petrus auseinandersetzen.

Die pbb-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,78 Prozent auf 8,45 Euro.

/stw/tav

LONDON/GARCHING (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aareal Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aareal Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aareal Bank AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images