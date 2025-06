Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Mittwochvormittag im Plus

Gerresheimer-Aktie springt an: Finanzinvestoren erwägen wohl Übernahme

💡 Kostenfreies Webinar: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht?

Heute im Fokus

Starke Nachfrage nach Switch 2 treibt Nintendo-Aktie auf Rekordhoch. pbb stoppt US-Aktivitäten und plant Zukauf in Deutschland. Continental gibt italienisches Bremsenwerk an Mutares ab. Airbus hebt Dividende an und bestätigt Ausblick. Amazon-CEO rechnet mit sinkendem Personalbedarf aufgrund KI. VW zeigt fahrerlosen E-Bulli - Zulassung ab 2027 angestrebt.