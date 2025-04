Gerresheimer-CEO: Importzölle real ohne negative Auswirkungen für uns

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Der Verpackungshersteller Gerresheimer sieht sich aktuell nicht betroffen von den diversen Importzöllen, mit denen sich Regierungen derzeit weltweit gegenseitig überziehen und überbieten. "Für uns haben die Importzölle real keine negativen Auswirkungen", sagte CEO Dietmar Siemssen in der Telefonkonferenz mit Investoren zu den Ergebnissen für das erste Quartal. Es zahle sich aus, dass der Pharmaverpackungshersteller generell "in der Region für die Region" beschaffe und produziere.

Wer­bung Wer­bung

Gerresheimer importiere nur einen kleinen Teil aus Mexiko in die USA, und das "fällt unter das USMCA" - also das Handelsabkommen zwischen USA, Mexiko und Kanada - und sei "von den Zöllen nicht betroffen, falls sie kommen sollten", sagte Siemssen. Trotz diverser neuer Zölle sind bestimmte Produkte zum Beispiel im Pharmabereich im Rahmen des USMCA-Abkommens weiterhin vor Zöllen geschützt. Das kann sich aber ändern, derzeit ist bei den Importzöllen weltweit viel in Bewegung.

Gerresheimer transportiere "keine Produkte aus China in die USA", sagte Siemssen. Aus Europa transportiere Gerresheimer "nur sehr kleine Mengen" in die USA, und sollten diese Zölle ausgeweitet werden, "können wir auch Produktion in die USA verlagern". Sollten Kunden entscheiden, Produktion in die USA zu verlagern, könnte Gerresheimer davon durchaus profitieren.

Wer­bung Wer­bung

Das MDAX-Unternehmen hat einer Sprecherin zufolge sechs Produktionsstandorte in den USA.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2025 05:54 ET (09:54 GMT)