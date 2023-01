NASDAQ-Wert Apple-Aktie: Apple soll an MacBook mit OLED-Display arbeiten - Verkaufsstart schon nächstes Jahr?

• Analyst rechnet 2024 mit OLED-MacBook• OLED-Displays sorgen für besseres Kontrastverhältnis und schonen den Akku• Apple will sich mit der Entwicklung eigener Displays unabhängiger machen

Der meist gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo hat kürzlich über Twitter verkündet, dass Apple an der Entwicklung eines MacBooks mit OLED-Display arbeite. Bisher sind alle aktuellen MacBook-Modelle mit einem LCD-Bildschirm ausgestattet. Verbraucher müssen sich laut der Prognose von Kuo jedoch noch etwas gedulden, bis das MacBook mit OLED-Display voraussichtlich verfügbar sein wird. Der bekannte Analyst rechnet mit einer Markteinführung Ende 2024 oder später und ließ offen, ob das OLED-Display für das MacBook Air oder das MacBook Pro entwickelt werde.

Compared to mini-LED, laptops that use OLEDs have the advantage of being thinner and lighter and offering more diverse form factor design options, like folding, so it has caused Apple to plan to ship the OLED MacBook by the end of 2024 at the earliest.