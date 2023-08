NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Steht die Weltpremiere von Teslas neuem Model 3 "Highland" unmittelbar bevor?

Gerüchteküche brodelt

Schon seit geraumer Zeit brodelt die Gerüchteküche um Teslas neuen Model 3, unter dem Codenamen "Project Highland" bekannt. Steht die Premiere des überarbeiteten Erfolgsmodells nun vor der Tür?

Schon seit Monaten sind Medienberichte zu einer neuen, überarbeiteten Variante von Teslas Model 3 zu lesen. Es wurde bereits fleißig spekuliert, wie das neue Modell aussehen könnte und wann es auf den Markt kommen könnte. Nun könnte der sogenannte "Highland" kurz vor seiner Weltpremiere stehen.

Baldige Premiere von neuem Tesla-Modell?

Bereits Anfang des Monats hatte ein X-Nutzer berichtet, dass Teslas Gigafabrik in Shanghai mit einer Produktionsumstellung begonnen habe. So solle der US-Elektroautobauer zunächst begonnen haben, immer im Wechsel zwei Tage lang den aktuellen Model 3 und zwei Tage das neue Modell Highland zu produzieren, um dann zwei Wochen später vollständig auf die Highland-Produktion umzustellen.

Giga Shanghai started production switchover, starting this week to produce two days of current Model 3, two days of Highland production, alternate operation, and completely switch to Highland production two weeks later. - Chris Zheng (@ChrisZheng001) August 3, 2023

Somit dürfte Teslas Gigafabrik in Shanghai schon komplett auf die Highland-Produktion umgestiegen sein. Laut einem lokalen Beobachter sei für Ende August ein Stresstest für die Highland-Produktion geplant.

According to sources, the Tesla Shanghai plant has been producing the new M3 every day in Phase I since August 14, and a new M3 production stress test will be conducted at the end of August. #Tesla #TeslaShanghai pic.twitter.com/tT6iOFF253 - WuWa (@bentv_sh) August 18, 2023

Derweil habe das chinesische Wirtschaftsmagazin Yicai laut Teslamag berichtet, dass Tesla-Beschäftigte bereits Reservierungen für die neue Variante des Model 3 annehmen würden.

Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, befinde sich Tesla in der Endphase der Produktion von Ausstellungsfahrzeugen, die wohl noch in diesem Monat in Tesla-Showrooms gebracht werden sollen. Die Massenproduktion des überarbeiteten Model 3 in China könnte dann bereits im September beginnen.

Diese Neuerungen dürfte Highland mit sich bringen

Tesla-Fans dürften bereits gespannt darauf warten, wie die neue, überarbeitete Variante des Model 3 aussehen wird und ab welchem Preis sie erhältlich sein wird. Denn im Highland soll die Anzahl der Komponenten weiter reduziert, die Einrichtung des Innenraums vereinfacht und damit die Produktionskosten gesenkt werden, weshalb bereits darüber spekuliert wurde, dass das neue Modell für Kunden günstiger werden könnte. Dies dürfte jedoch auch von der Nachfrage abhängen.

Bei Erlkönig-Sichtungen sei laut Teslamag bereits zu erkennen gewesen, dass Highland keine Blinker- und Fahrstufen-Hebel am Lenkrad habe. Laut INSIDEEVs könnte das neue Modell zudem mit schlankeren Scheinwerfern, Veränderungen bei der vorderen und hinteren Stoßstange, neuen Rädern, neuen Rückleuchten und einem neuen Diffusor daherkommen. Wie Teslamag berichtet, habe Yicai zudem auch schon einige technische Informationen über den neuen Model 3 erfahren. So dürfte Tesla laut Yicai für das neue Modell LFP-Batterien von CATL nutzen. Dabei solle die Basis-Version mit 66 Kilowattstunden etwas mehr und die höheren Versionen mit 72 Kilowattstunden etwas weniger Kapazität bekommen.

Bis der US-Elektroautobauer sein neues Modell offiziell enthüllt, dürfen Tesla-Fans jedoch zunächst einmal weiter gespannt abwarten, welche Neuerungen der Highland tatsächlich mit sich bringt. Wie VISION mobility berichtet, könnte Tesla den Highland womöglich schon Anfang September - ganz untypisch für Tesla bei einer klassischen Autoshow, der IAA Mobility in München - vorstellen.

Redaktion finanzen.net