Geschäftsabschluss 2025

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie die Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Bossard

Holding AG vom 5. März 2026.

Medienmitteilung (PDF)

Weitere Informationen finden Sie unter www.bossard.com – Investor Relations.

Heute um 15.00 Uhr (CET/Swiss time) findet ein Audio Webcast auf Englisch mit CEO

Dr. Daniel Bossard und CFO Stephan Zehnder statt. Gerne können Sie sich über

diesen Link (mit Audio) einloggen und teilnehmen. Für Fragen und Antworten registrieren

Sie sich bitte über diesen Link, danach erhalten Sie die individuellen Einwahlnummern.

Freundliche Grüsse