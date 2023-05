KWS SAAT-Aktie stärker: KWS SAAT zeigt sich erneut optimistischer

Das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis ohne Währungs- und Portfolioeffekte dürfte nun das obere Ende der bekannten Spanne von 13 bis 15 Prozent erreichen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Einbeck mit. Im Bestfall könnte zudem mehr vom Erlös als operativer Gewinn hängen bleiben als bisher gedacht: Die neue Margenspanne sieht elf bis zwölf Prozent vor und damit an beiden Enden einen Prozentpunkt mehr. Die Aktien von KWS SAAT legen nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss zeitweise um 2,2 Prozent zu.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 (per 30. Juni) stieg vorläufigen Berechnungen zufolge der Umsatz um rund ein Viertel auf etwa 1,51 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte dank höherer Preise und einem guten Produktmix von 185,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 261,2 Millionen Euro. Die ausführlichen Zahlen will KWS SAAT am kommenden Donnerstag (11. Mai) vorlegen.

Die KWS SAAT-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,04 Prozent auf 61,00 Euro.

