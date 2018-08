Ceconomy will METRO-Anteil ebenfalls verkaufen - Aktien legen zu

Derzeit führe das Unternehmen laut Mitteilung mit der EP Investment Gespräche über eine mögliche Veräußerung der Beteiligung. Wesentliche Elemente eines potentiellen Anteilskaufvertrags - etwa die mögliche Akquisitionsstruktur oder der Kaufpreis - seien noch in Diskussion. Die Verhandlungen betreffen den gesamten METRO -Anteil über 10 Prozent mit Ausnahme einer Beteiligung von circa 1 Prozent, die Gegenstand steuerlicher Sperrfristen ist, wie die Ceconomy AG weiter mitteilte.

Der zum Verkauf stehende Anteil von 9 Prozent hat einen Wert von knapp 400 Millionen Euro.

Haniel, METROs größter Einzelaktionär, hatte am Freitag mitgeteilt, 7,3 Prozent am Düsseldorfer Groß- und Lebensmitteleinzelhändler an die EP Global Commerce GmbH verkauft zu haben, hinter der zwei tschechische Investoren stehen. Darüber hinaus hat der langjährige METRO-Aktionär, der noch 15,2 Prozent hält, über eine Call-Option den vollständigen Ausstieg vorbereitet.

Im frühen XETRA-Handel gewinnen METRO-Titel mehr als zehn Prozent auf 13,11 Euro. Ceconomy-Papiere verzeichnen indes einen Aufschlag von fast drei Prozent auf 6,63 Euro.

