Royal Dutch Shell: Der Konkurrenz auf den Fersen

€uro am Sonntag

Es war der höchste Gewinn seit Beginn der Ölkrise im Jahr 2014. Dem Konzern kam auch ein striktes Sparprogramm zugute. Der Cashflow kletterte 2017 von 20,6 Milliarden Dollar auf 35,7 Milliarden Dollar.An der Börse herrschte dennoch Zurückhaltung. Die Shell -Aktien gerieten nach Bekanntgabe der Zahlen am Donnerstag zunächst unter Druck und waren unter den größten Verlierern im Londoner Auswahlindex Footsie (FTSE 100), bevor sie am Freitag wieder etwas zulegten.Börsianer monierten den geringeren Mittelzufluss im vierten Quartal. "Shell hat ein gutes Jahr hinter sich, man sollte aber nicht zu viel hineininterpretieren in einzelne Zahlen", erklärt Analyst Biraj Borkhataria vom Broker RBC Capital Markets. Shell ist seit der 54 Milliarden Dollar schweren Übernahme der BG Group vor rund zwei Jahren ein ernst zu nehmender Konkurrent für Exxon . Der Konzern ist an der Börse derzeit knapp 300 Milliarden Dollar wert, Exxon kommt auf 370 Milliarden Dollar.