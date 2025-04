Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Marktbericht

Der NASDAQ 100 gewann schlussendlich an Wert.

Der NASDAQ 100 kletterte im NASDAQ-Handel letztendlich um 2,79 Prozent auf 19.214,40 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,338 Prozent fester bei 18.756,53 Punkten in den Handel, nach 18.693,26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18.744,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.224,80 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 6,61 Prozent zu. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 24.03.2025, bei 20.180,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.774,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 17.526,80 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 büßte der Index bereits um 8,40 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 22.222,61 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Microchip Technology (+ 12,38 Prozent auf 47,12 USD), ON Semiconductor (+ 9,12 Prozent auf 39,96 USD), Atlassian (+ 8,07 Prozent auf 225,08 USD), CrowdStrike (+ 7,34 Prozent auf 414,05 USD) und NXP Semiconductors (+ 7,02 Prozent auf 193,57 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Fiserv (-18,52 Prozent auf 176,90 USD), PepsiCo (-4,89 Prozent auf 135,31 USD), Comcast (-3,71 Prozent auf 33,19 USD), JDcom (-3,25 Prozent auf 32,47 USD) und Mondelez (-2,76 Prozent auf 65,52 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 56.059.678 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,702 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,33 Prozent an der Spitze im Index.

