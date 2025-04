Asiens Börsen uneinheitlich -- adidas steigert Umsatz und Gewinn -- Roche, Commerzbank & Tesla im Fokus

Der deutsche Leitindex zeigte sich zur Wochenmitte sehr stark.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits weit im Plus und legte anschließend weiter zu. Kurzzeitig schaffte er es gar, sich über die viel beachtete 22.000er-Marke abzusetzen. Aus dem Handel verabschiedete er sich letztlich 3,14 Prozent stärker bei 21.961,97 Zählern.

Der TecDAX kletterte ebenfalls deutlich, nachdem er schon höher gestartet war. Er ging 3,33 Prozent fester bei 3.537,66 Stellen aus dem Geschäft.

Signale zum US-Zollstreit mit China machten am Mittwoch Hoffnung. US-Präsident Donald Trump signalisierte, nicht mit harten Bandagen kämpfen zu wollen, nachdem bereits die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt erklärt hatte, dass die USA bezüglich eines mögliches Handelsabkommens mit China vorankämen. Zudem stellte US-Finanzminister Scott Bessent Medienberichten zufolge eine baldige Deeskalation im Zollstreit in Aussicht. Am Nachmittag hieß es aus Medienkreisen zudem, die US-Regierung ziehe in Betracht, die Zölle auf chinesische Waren in einigen Bereichen um mehr als die Hälfte zu senken.

