Kryptowährung $TRUMP

Der Memecoin von Donald Trump konnte zur Wochenmitte kräftig zulegen. Besitzer der Kryptowährung $TRUMP haben die Chance auf ein Dinner mit dem US-Präsidenten.

• Trump lädt größte Memecoin-Besitzer zum Dinner ein

• Möglichkeit zum Verkauf von Anteilen verzögert sich

• Trump-Coin mit deutlichem Kursanstieg





Trump lädt Memecoin-Besitzer ein

Am Mittwoch wurde laut The Guardian auf der offiziellen Seite von Donald Trumps Memecoin $TRUMP angekündigt, dass die 220 größten Inhaber der Münze am 22. Mai zu einem privaten Galadinner mit dem US-Präsidenten eingeladen würden. Die 25 größten Inhaber der Münze würden zudem einen "exklusiven VIP-Empfang mit dem Präsidenten" sowie eine besondere Führung erhalten, so heißt es auf der Website.

Trump-Coin mit Kursrally

Daraufhin legte Trumps Memecoin eine regelrechte Rally hin. Zeitweise legte er um mehr als 50 Prozent zu und kletterte laut CoinMarketCap im Hoch bis auf 15,47 US-Dollar. Am Donnerstag notiert der Coin zeitweise noch bei 12,36 US-Dollar.

Der Kursanstieg von Trumps Memecoin erfolgte laut The Guardian als Anleger den Beginn eines Prozesses erwartet hatten, der es mehr Neuinvestoren und Insidern ermögliche, ihre Anteile zu verkaufen. Dies führe normalerweise zu einem Kursrückgang, doch der X-Account habe verkündet, dass sich dieser um 90 Tage verzögern würde.

Turbulenzen bei den Memecoins

Trotz des Kurssprungs am Mittwoch ist Trumps Memecoin weit entfernt von seinen Höchstständen kurz nach seiner Einführung im Januar. Der Startpreis lag bei etwa 6,24 US-Dollar pro Coin. Innerhalb weniger Tage kletterte der Wert auf ein Allzeithoch bei 75,35 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von nahezu 15 Milliarden US-Dollar entsprach, doch die Euphorie hielt nicht lange an.

Nachdem die Einführung von einem weiteren Memecoin für Trumps Frau Melania zunächst für einen weiteren Hype sorgte, führte $MELANIA anschließend zu Turbulenzen für beide Coins. Innerhalb weniger Tage verloren die beiden Coins drastisch an Wert.

Kritik an Trump

Der starke Erfolg und anschließende Absturz des Memecoins ließ bei Händlern und Experten Bedenken aufkommen, dass Trump seinen Einfluss zu seinem eigenen oder dem Vorteil von Insidern nutzen könnte - vor allem angesichts von Gerüchten, dass Trump einige seiner Anteile verkauft habe. Finanzanalysten verwiesen darauf, dass das Vorgehen den Eindruck eines "Pump-and-Dump"-Schemas erwecke, bei dem ein Coin künstlich gepusht und der Preis in die Höhe getrieben wird, um ihn anschließend wieder zu verkaufen, bevor der Markt reagieren kann.

Redaktion finanzen.net