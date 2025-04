Optionen gelten oft als komplex - dabei bieten sie gerade für Einsteiger spannende Möglichkeiten, mehr aus dem eigenen Geld zu machen. Am Donnerstagabend erfahren Sie, worauf Anleger bei Optionen achten sollten, um langfristig Vermögen aufzubauen.

Donnerstag um 18 Uhr live: Alles, was Einsteiger über Optionen wissen müssen

Leonardo-Aktie zieht an: Satelliten-Allianz mit Airbus und Thales geplant

Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Vormittag leichter

Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Airbus SE Aktie News: Airbus SE tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Aktien von Boeing und Airbus in Rot: Duty-Free-Status entfällt

Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst

Livehandel von DAX, EUR und Co.

Boeing reports small quarterly loss, confirms 2025 plane output targets

One UI 7: Samsung setzt Updateverteilung auf Android 15 fort

Boeing-Aktie springt an: Boeing macht weniger Verlust

Heute im Fokus

Goldpreis sinkt deutlich nach Rekordhoch. Defensiv-Star E.ON-Aktie mit Kursrückgang. Just Eat Takeaway: Weniger Essensbestellungen bremsen aus. Volvo erleidet Gewinneinbruch. Kurzarbeit bei Meyer Burger. Delivery Hero zieht sich aus Thailand zurück. Fraport: Finanzchef stellt Dividende spätestens 2026 in Aussicht. US-Finanzminister stellt offenbar Einigung mit China in Aussicht - Trump hält China-Abkommen für machbar.