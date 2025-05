Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gibt am Dienstagmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 154,30 EUR.

Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 154,30 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 153,42 EUR. Mit einem Wert von 158,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 170.417 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Bei 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,94 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 19,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 180,50 EUR an.

Airbus SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 13,54 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 12,83 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

