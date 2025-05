Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE. Bei der Airbus SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 156,54 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 156,54 EUR bewegte sich die Airbus SE-Aktie um 11:46 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 157,08 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 155,92 EUR nach. Bei 156,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 61.907 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 177,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 25,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 180,50 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,54 Mrd. EUR im Vergleich zu 12,83 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie gefragt: Gewinn über Erwartungen

DZ BANK: Kaufen für Airbus SE-Aktie

Airbus SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG