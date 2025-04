NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die NVIDIA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 108,71 USD.

Die NVIDIA-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 108,71 USD an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 109,21 USD. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,44 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 107,66 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 5.143.873 Aktien.

Bei 153,13 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 81,26 USD fiel das Papier am 02.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 33,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem NVIDIA seine Aktionäre 2025 mit 0,030 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,039 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 416,88 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 26.02.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 USD gegenüber 0,50 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 77,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.05.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 27.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

