Gewinne in Wien: ATX bewegt sich im Plus

Kursverlauf

Der ATX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,32 Prozent fester bei 3.625,03 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 115,462 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3.613,32 Punkten, nach 3.613,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 3.613,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.630,36 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,284 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3.600,36 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.07.2024, den Stand von 3.674,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, lag der ATX bei 3.147,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3.777,78 Punkten. Bei 3.305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Verbund (+ 1,31 Prozent auf 77,50 EUR), Lenzing (+ 0,88 Prozent auf 34,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,87 Prozent auf 29,15 EUR), BAWAG (+ 0,86 Prozent auf 70,35 EUR) und OMV (+ 0,83 Prozent auf 38,90 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Mayr-Melnhof Karton (-0,60 Prozent auf 83,20 EUR), IMMOFINANZ (-0,59 Prozent auf 16,84 EUR), Andritz (-0,49 Prozent auf 61,10 EUR), Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,65 EUR) und CA Immobilien (-0,16 Prozent auf 25,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 106.377 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,160 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,87 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,40 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net