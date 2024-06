Gewinne in Wien: ATX Prime verbucht Zuschläge

Marktbericht

Der ATX Prime verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 15:38 Uhr via Wiener Börse 0,45 Prozent fester bei 1.808,92 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 1.800,86 Punkte an der Kurstafel, nach 1.800,78 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1.809,94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1.799,91 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 1,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.05.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1.883,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.03.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1.732,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1.591,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 5,54 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1.889,08 Punkte. Bei 1.664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 2,95 Prozent auf 34,90 EUR), Palfinger (+ 2,32 Prozent auf 24,25 EUR), Raiffeisen (+ 1,68 Prozent auf 16,97 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,45 Prozent auf 111,80 EUR) und voestalpine (+ 1,12 Prozent auf 25,18 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-2,78 Prozent auf 3,50 EUR), S IMMO (-2,30 Prozent auf 21,20 EUR), Marinomed Biotech (-1,53 Prozent auf 12,90 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,68 Prozent auf 8,82 EUR) und FACC (-0,63 Prozent auf 7,94 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 784.878 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 26,334 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,91 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

